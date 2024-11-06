В России могут начать заморозку вкладов граждан во избежание «бешеной» инфляции

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю сообщают о том, что замедление темпов инфляции в России может потребовать нестандартных мер, среди которых рассматривается возможность временной заморозки банковских вкладов граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии