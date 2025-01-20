🇫🇮🇪🇪🇷🇺 На фоне обострения ситуации в Балтийском регионе, в эфире финского телевидения вновь поднимается вопрос о расширении акватории Финляндии и Эстонии.
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🇫🇮🇪🇪🇷🇺 На фоне обострения ситуации в Балтийском регионе, в эфире финского телевидения вновь поднимается вопрос о расширении акватории Финляндии и Эстонии.
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