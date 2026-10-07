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Ивановские новости

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В Ивановской области 48-летний водитель «Киа» не справился с управлением и опрокинулся

В Ивановской области 48-летний водитель «Киа» не справился с управлением и опрокинулся

Авария случилась на улице Центральная, водитель 1974 года рождения получил травмы и сам обратился к медикам.

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