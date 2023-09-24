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  • alik3456 Джексон
    Никто не хочет её и зеленский не хочет ,ему попой на вертеть, так что не до неё...А кто расстроил Е...
  • Elena Dmitrieva
    😂А кто расстроил Е...
  • Elena Dmitrieva
    У нее всегда морда недовольнаяА кто расстроил Е...

А кто расстроил Елену Зеленскую на Генассамблее ООН?

А кто расстроил Елену Зеленскую на Генассамблее ООН?

Лена, между прочим, очень улыбчивая женщина. И, вот видите, мужа всегда поддерживает. Как настоящая жена декабриста.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
У нее всегда морда недовольная
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7 час.
Elena Dmitrieva
😂
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7 час.
alik3456 Джексон
Никто не хочет её и зеленский не хочет ,ему попой на вертеть, так что не до неё...
Ответить
2 час.

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