А кто расстроил Елену Зеленскую на Генассамблее ООН?

Фейков нет. Только достоверные новостиДом/ДачаПодписатьсяА кто расстроил Елену Зеленскую на Генассамблее ООН? Лена, между прочим, очень улыбчивая женщина. И, вот видите, мужа всегда поддерживает. Как настоящая жена декабриста.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииElena DmitrievaУ нее всегда морда недовольнаяОтветить7 час.Elena Dmitrieva😂Ответить7 час.alik3456 ДжексонНикто не хочет её и зеленский не хочет ,ему попой на вертеть, так что не до неё...Ответить2 час.
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