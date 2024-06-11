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Тест: грозит ли вам Альцгеймер? Сколько отличий найдете на картинке?

Тест: грозит ли вам Альцгеймер? Сколько отличий найдете на картинке?

Потребуется меньше минуты, чтобы оценить качество работы вашего мозга фото: Midjorney/ParentsЕсли вам кажется, что с вашим мозгом все в порядке, спешим вам напомнить — многие изменения происходят за пределами нашего внимания, и о том, что что-то произошло, мы узнаем лишь тогда, когда становится слишком поздно.

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