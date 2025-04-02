В Восточно-Китайском море состоялись учения НОАК с боевой стрельбой на дальние дистанции

Нанкин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Сухопутные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /ВЗБК НОАК/ в среду в соответствии с программой учений "Гром пролива-2025A" провели в соответствующих водах Восточно-Китайского моря учения с боевой стрельбой на дальние дистанции, сообщил официальный представитель ВЗБК НОАК, старший полковник Ши И.