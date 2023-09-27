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Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе социально значимых проектов и инициатив добровольческих объединений

Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе социально значимых проектов и инициатив добровольческих объединений

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации бесплатно проводит Конкурс социально значимых проектов и инициатив молодежных добровольческих (волонтерских) объединений Центрального федерального округа Российской Федерации «Округ лидеров».

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