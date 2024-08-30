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Михаил Чаплыга: ЕС обсудил разрешение ВСУ бить его оружием по РФ. Толку — ноль

ЕС обсудил разрешение ВСУ бить его оружием по РФ. Толку — ноль: «Вывод заключается в том, что это — решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств.

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