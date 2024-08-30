ЕС обсудил разрешение ВСУ бить его оружием по РФ. Толку — ноль: «Вывод заключается в том, что это — решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии