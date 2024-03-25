25 марта 2024: Червяное Полнолуние и Лунное затмение: два сильных ритуала для изменения судьбы Юлия ПономареваПолнолуние, это время, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли и озаряет ее всю своем светом, создавая великолепное ночное зрелище.