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Царьград

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Снегопад в Москве: автовладельцам рекомендовано пересесть на транспорт

Снегопад в Москве: автовладельцам рекомендовано пересесть на транспорт

В Москве прогнозируется целый день снегопада, что побудило власти рекомендовать автовладельцам пересесть на общественный транспорт.

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