Закрывают школы, детские сады: россияне все чаще заражаются ОРВИ и гриппом

В конце января россияне продолжают болеть ОРВИ, идет в рост и грипп, а вот ковида стало меньше. Респираторными инфекциями в целом по стране заражаются на 12,9% больше, чем неделей назад, но в 35 регионах России рост ОРВИ отмечается такой же значительный, как и в середине месяца, — 30%.