🌿 В Адлерском районе продолжаются работы по благоустройству! 🌿 На очередном субботнике жители села Аибга объединили усилия для наведения санитарного порядка.
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🌿 В Адлерском районе продолжаются работы по благоустройству! 🌿 На очередном субботнике жители села Аибга объединили усилия для наведения санитарного порядка.