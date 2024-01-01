Новая статья: Главные новости 2023 года Наступил новый, 2024 год, а это значит, чт...

Новая статья: Главные новости 2023 годаНаступил новый, 2024 год, а это значит, что самое время назвать наиболее важные и интересные события ушедшего года в тех областях, которым посвящён наш сайт: высокие технологии, космос, наука и не только.
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