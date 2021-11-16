Данила Юров: «Многие иностранцы говорят, что КХЛ – самая сильная лига в Европе»

Нападающий «Металлурга» и молодежной сборной России Данила Юров подвел итоги Турнира четырех наций. «На Турнире четырех наций цель у меня была одна – доказать, что я достоин ехать на молодежный чемпионат мира.

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