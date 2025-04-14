Расчеты FPV-дронов уничтожили бронетехнику и танки Leopard ВСУ в зоне СВО

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили сотни единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе несколько единиц танков Leopard немецкого производства.
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