Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

Украинское командование несмотря на внушительные потери в личном составе и технике, продолжает проводить наступательную операцию под диктовку Запада, недовольного тем, что его «инвестиции» в незалежную и переданное «чудо-оружие» не отбивают себя на поле боя.
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