Военное обозрение

3 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Не нужно тянуть с наступлением, чтобы не обмануть укронацистов в их ожидании.Командир бригады ...
  • Иван Петров
    Пора уже англосаксам пританцовывать по лепесткам и обедненному урануВ результате удар...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Во-первых, уже принят закон о защите русского языка, а тут «Спикер»! Нет в России такой должности: «Спике...Спикер Госдумы: В...

Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

Украинское командование несмотря на внушительные потери в личном составе и технике, продолжает проводить наступательную операцию под диктовку Запада, недовольного тем, что его «инвестиции» в незалежную и переданное «чудо-оружие» не отбивают себя на поле боя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх