Binance.US полностью прекращает обслуживание клиентов из штата Вашингтон

Биржа Binance прекращает предоставление услуг в штате Вашингтон с 20 августа. Американское подразделение криптобиржи Binance объявило о прекращении предоставления любых криптовалютных услуг пользователям из штата Вашингтон с 20 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии