Собянин: Москва поддержала проекты по созданию 95 тысяч дополнительных рабочих мест

Реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда Новые школы, детские сады, поликлиники и другие социальные и общественно-деловые объекты строятся в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда.
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