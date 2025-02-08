В результате активных наступательных действий подразделений Вооружённых сил Российской Федерации освобождён город Дзержинск Донецкой Народной РеспубликиРоссийские военные завершили бои за украинский город Торецк (Дзержинск).
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