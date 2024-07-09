Житель Приморья сбросил 84-летнюю тещу-инвалида с балкона

В Приморском крае житель Артема задержан по подозрению в убийстве своей тещи 1940 года рождения. Он пошел на этот шаг, посчитав пенсионерку обузой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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