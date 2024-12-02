"Санкции снимут. Но за нефть и газ будет налог. Для восстановления Украины". Новый план Трампа

Ну пальчиков - то у него десяток...а вот башка вертлявая одна ! как бы не отвалилась...

ВМ

Владимир Минаков

Судя по ситуации, Россия намерена, как минимум, вернуть те земли, которые были куплены царём Алексеем Михайловичем у польского короля " в вечное владение", т.е., всё Левобережье Днепра. И земли, полученные во время русско-турецкой войны и названные Новороссией. А, как максимум - вообще ясности нет, ибо об этом никто вслух не говорит... Но озвученные предложения от журналюг смотрятся, как пробный камень на реакцию российского руководства: проглотят или выплюнут...