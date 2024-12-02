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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Хватит замораживать конфликты. Всеми силами надо стремиться к их логическому завершению - уничтожению всех этих банди...Как только немног...
  • tatyanadavydkina
    Старый мечтатель-маразматик Трамп так ничего и не понял. А замораживать конфликты себе во вред. Сирия тому пример. На..."Санкции снимут. ...
  • Владимир Акулов
    Надо  убивать  натовских солдат...НАТО  чувствительно  к  потерям  солдат.Эшелоны пошли из ...

"Санкции снимут. Но за нефть и газ будет налог. Для восстановления Украины". Новый план Трампа

"Санкции снимут. Но за нефть и газ будет налог. Для восстановления Украины". Новый план Трампа

Помните, когда Трамп только-только победил на выборах, почти тут же в американских СМИ опубликовали план мирного соглашения, который якобы разрабатывают в штабе будущего президента США.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну пальчиков - то у него десяток...а вот башка вертлявая одна !  как бы не отвалилась...
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
Судя по ситуации, Россия намерена, как минимум, вернуть те земли, которые были куплены царём Алексеем Михайловичем у польского короля &quot; в вечное владение&quot;, т.е., всё Левобережье Днепра. И земли, полученные во время русско-турецкой войны и названные Новороссией. А, как максимум - вообще ясности нет, ибо об этом никто вслух не говорит... Но озвученные предложения от журналюг смотрятся, как пробный камень на реакцию российского руководства: проглотят или выплюнут...
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7 час.
t
tatyanadavydkina
Старый мечтатель-маразматик Трамп так ничего и не понял. А замораживать конфликты себе во вред. Сирия тому пример. Накачают оружием и снова бросят драться. Нееее... Путин Трампу не по зубам. Зря дедушка всея Америки так возбудился. Да и санкции как-то уже дело обыденное
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1 час.

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