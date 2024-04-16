НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

«Палмейрас» перехватил Фелипе Андерсона у «Ювентуса». Он перейдет из «Лацио» бесплатно и подпишет контракт до 2027-го

«Палмейрас» перехватил Фелипе Андерсона у «Ювентуса». Он перейдет из «Лацио» бесплатно и подпишет контракт до 2027-го

Вчера футболист объявил, что покинет «Лацио» на правах свободного агента по окончании сезона. Неоднократно сообщалось, что он близок к договоренности с «Ювентусом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх