Онищенко: COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

Предпосылок на полное исчезновение короновируса в России на данный момент нет, однако штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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