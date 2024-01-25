Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Вот именно с продажных силовиков и нужно начинать.  Только сроки им давать реальные. Запретить вообще выдачу паспорто...На выдавших паспо...
  • Юрий Зубрин
    Они там на одно лицо или рожу ,как вам будет угодно,был вор Резников ,сейчас вор Шмыгаль ,а во главе всего ВОР первый!Шмыгаль: США заве...
  • Галина Баженова
    И всё-таки в России пора вводить смертную казнь.В Ростове-на-Дону...

Онищенко: COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

Онищенко: COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

Предпосылок на полное исчезновение короновируса в России на данный момент нет, однако штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх