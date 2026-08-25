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Алексей Марченко: «Для нас «Ак Барс» – это больше, чем клуб. Это гордость республики. Понимаем всю ответственность перед Казанью, перед каждым болельщиком»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался в преддверии старта нового сезона. Сегодня, 25 августа, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».

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