В Хабаровске отметили 35-летие Независимости Таджикистана: таджики региона укрепили связь с Родиной

Анна Зареченская

Что творится на русской земле, кошмар и ужас! Вот это и есть дружбонародность такая? Не зря вместо 7-го ноября власть придумала праздник единства, только с кем, с таджиками, киргизами, узбеками, азерами? Мы русские многонациональные и так едины в своей стране! И не надо нам приплетать к нашей многонациональности этих таджиков, узбеков, киргизов, азеров! Придет время за все придется отвечать, в первую очередь над глумлением русского народа. А тех, кто устраивает вот такия праздники, вернее сборища, чуждые русскому народу, пора лишить работы, конфисковать имущество, которое поди заработано с помощью ОПГ-диаспор. Полиции у нас уже нет как таковой, развалили ее, чтобы не докучать жизням ОПГ-диаспорам.