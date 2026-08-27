ИА Караван Инфо В городе Хабаровске Российской Федерации 23 августа по инициативе Общества таджиков Хабаровска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию Государственной независимости Республики Таджикистан.
В Хабаровске отметили 35-летие Независимости Таджикистана: таджики региона укрепили связь с Родиной
Комментарии
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Анна Зареченская
Что творится на русской земле, кошмар и ужас! Вот это и есть дружбонародность такая? Не зря вместо 7-го ноября власть придумала праздник единства, только с кем, с таджиками, киргизами, узбеками, азерами? Мы русские многонациональные и так едины в своей стране! И не надо нам приплетать к нашей многонациональности этих таджиков, узбеков, киргизов, азеров! Придет время за все придется отвечать, в первую очередь над глумлением русского народа. А тех, кто устраивает вот такия праздники, вернее сборища, чуждые русскому народу, пора лишить работы, конфисковать имущество, которое поди заработано с помощью ОПГ-диаспор. Полиции у нас уже нет как таковой, развалили ее, чтобы не докучать жизням ОПГ-диаспорам.
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4 н.
Анна Зареченская
Sergey Ivanov
Рецепт не новый. Однажды спартанского царя спросили: -Как нам избежать нападения врагов? Ответ был таким: -Будьте беднее своих соседей! Россия идет по этому пути. Для России достижение, когда ее рост ВВП плюсовой. Ну хоть полпроцента! А у того же Таджикистана годовой прирост ВВП около 8%! Пройдет совсем немного времени- и обнищавший русский будет считать за неслыханную удачу, если ему удалось устроиться батраком к какому- нибудь таджикскому баю.
Не зря видимо власть строит школы в этих странах русские школы, видимо для обнищавшего русского народа. Как все продумано гарантом.
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4 н.
Татьяна Пушкарь
сергей тим
Заказная статейка... Понятно откуда ветер дует... от Затулло...
А чинуши там что плова переели или им бабла отвалили по уши Вместе с диаспорой и затуло ВОН ИЗ РОССИИ да и всех вы@ков с собой забрать
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2 н.
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