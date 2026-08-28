Создатель трека, под который дети едят стиральный порошок, уберет его со стриминговых площадок

Трек российского исполнителя, а также его неофициальные версии, ставшие саундтреком к опасному молодежному тренду с поеданием стирального порошка и заливанием краски в глаза, будет полностью удален с музыкальных площадок.
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