Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

Ограничения, введенные в московском аэропорту Домодедово, были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
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