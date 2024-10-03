Комитет по ЖКХ и Фонд капремонта помогут отремонтировать крыши в Агалатово

Выбранный ранее подрядчик оказался недобросовестным В решении вопроса с капитальным ремонтом кровель домов № 1 и 4 в Жилгородке администрации Агалатовского поселения помогут региональный комитет по ЖКХ и Фонд капремонта Ленобласти, сообщили сегодня в комитете.