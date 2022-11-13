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НБА. 27 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Клипперс», «Филадельфия» была сильнее «Атланты» и другие результаты

В субботу, 12 ноября, прошли восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА. «Клипперс» Пола Джорджа уступили  «Бруклину» Кевина Дюрэнта.

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