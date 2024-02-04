Работающим пенсионерам разрешат трудиться по «гибкому» графику

Российские власти, включая законодательные, продолжают неустанно думать о пенсионерах. На днях в Государственной думе озвучено предложение, которое народные избранники придумали специально для работающих пенсионеров, пишет Pensnews.
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