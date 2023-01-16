Токарева рассказала, как Данелия открыл для кино Инну Чурикову

Писательница и сценаристка Виктория Токарева, работавшая вместе с Георгием Данелией над сценариями к фильмам "Джентльмены удачи" и "Мимино", рассказала, как кинорежиссер первым среди режиссеров с громкими именами открыл актрису Инну Чурикову.