Сбившему пешеходов водителю автобуса назначили полмиллиона рублей штрафа

А также запретили водить транспортные средства в течение двух лет Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автобуса Норкуле Содикову, который сбил пятерых пешеходов, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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