Цель ЕС к 2030 году самостоятельно проводить военные операции недостижима

Европейский союз вряд ли сможет достичь стратегической автономии и самостоятельно обеспечивать проведение высокоинтенсивных военных операций к 2030 году, несмотря на амбициозные планы и резкий рост расходов на оборону, предупредила в четверг Европейская счётная палата.