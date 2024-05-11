Ловушка для Путина: названы сценарии неминуемого вооруженного конфликта России после СВО

АК Александр Кутуев Если русским в Казахстане "достанется", как вы выражаетесь, то России придется туда вмешаться не за столом переговоров.

Natalija Osminina Это будет невозможно. Похоже Токаева хотят сместить, начнется хаос и гражданская война. Не с кем будет вести переговоры, упадет центральная власть, за власть будут драться жузы.