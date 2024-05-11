Новый коридор войны Россия скоро «может восстановить свой военный потенциал» и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
Ловушка для Путина: названы сценарии неминуемого вооруженного конфликта России после СВО
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Если русским в Казахстане "достанется", как вы выражаетесь, то России придется туда вмешаться не за столом переговоров.
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1 час.
Natalija Osminina
Это будет невозможно. Похоже Токаева хотят сместить, начнется хаос и гражданская война. Не с кем будет вести переговоры, упадет центральная власть, за власть будут драться жузы.
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1 час.
Natalija Osminina
Абсолютно та же ситуация будет и на Украине. Гражданская война под предводительством гетмана и отсутствие центраьной власти. И та же участь ждет США. Апогей фрагментированности мира.
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1 час.
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