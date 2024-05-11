Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику.
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