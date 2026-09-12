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Российские военные поразили важный для ВСУ объект поставок западного оружия

Российские военные поразили важный для ВСУ объект поставок западного оружия

РИА Новости/Евгений Биятов Российские военные поразили стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, который обеспечивал значительную часть зарубежных поставок оружия и боеприпасов на Украину.

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