Российские военные поразили важный для ВСУ объект поставок западного оружия

РИА Новости/Евгений Биятов Российские военные поразили стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, который обеспечивал значительную часть зарубежных поставок оружия и боеприпасов на Украину.
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