Похоже, хоррор A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октября Однопользовательская прикл...

Похоже, хоррор A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октябряОднопользовательская приключенческая игра в жанре ужасов A Quiet Place: The Road Ahead, спин-офф серии фильмов ужасов, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 17 октября, как указано в твите официально аккаунта PlayStation… источник#Steam #Xbox.
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