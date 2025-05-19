В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при ОМВД России по Моздокскому району провели профилактическую акцию «Пристегни ребёнка»

В рамках республиканского профилактического мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Пристегни ребенка» на дорогах города Моздока инспекторы ДПС провели профилактические мероприятия по выявлению водителей транспортных средств, нарушающих требования к перевозке детей.
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