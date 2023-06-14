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Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали спиртзавод в поселке Теткино

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали спиртзавод в поселке Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром в среду, 14 июня, сообщил, что украинские войска обстреляли спиртзавод в поселке Теткино.

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