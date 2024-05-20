Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении химических веществ из ЕС, США, Японии и с Тайваня

Пекин, 19 мая /Синьхуа/ -- Китай в воскресенье начал антидемпинговое расследование в отношении полиформальдегида сополимера, импортируемого из Европейского союза, США, китайского региона Тайвань и Японии, сообщило Министерство коммерции КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)