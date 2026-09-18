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RT Russia

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Путин: Россию невозможно запугать, это всем очевидно

Путин: Россию невозможно запугать, это всем очевидно

Россию невозможно запугать, это всем очевидно, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании военно-промышленной комиссии.

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