❗️⚡️Фиксируется "охват" российскими войсками Красноармейска в ДНР, противник пытался контратаковать несколько раз, но понес потери.
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❗️⚡️Фиксируется "охват" российскими войсками Красноармейска в ДНР, противник пытался контратаковать несколько раз, но понес потери.