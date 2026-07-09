В Европе начнут разработку высокоточной ракеты с дальностью до 2000 км Великобритания выступила инициатором новой оборонной программы Deep.
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В Европе начнут разработку высокоточной ракеты с дальностью до 2000 км Великобритания выступила инициатором новой оборонной программы Deep.
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