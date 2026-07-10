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Мерино после 2:1 с Бельгией: «Теперь Испании нужно сделать все, чтобы победить Францию. Мы единственная сборная в мире, кто обыграл их дважды подряд»

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира.

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