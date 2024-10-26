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Мода и Шоу-бизнес

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Родственники Раисы Максимовой делят наследство при жизни актрисы

Родственники Раисы Максимовой делят наследство при жизни актрисы

Стало известно, что родственники известной актрисы Раисы Максимовой начали войну за ее имущество. Актриса, которой на днях исполняется 95 лет, приняла решение оставить часть наследства своему внуку, рожденному вне брака.

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