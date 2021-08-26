Любимые женщины Александра Лукашенко

Александр Лукашенко создал является закрытой и жесткой личностью. Но что творится в его личной жизни? Президент Белоруссии Александр Лукашенко много лет женат на Галине Лукашенко (Желнерович – девичья фамилия), которая училась с ним в одной школе.
Александр Лукашенко создал является закрытой и жесткой личностью. Но что творится в его личной жизни? Президент Белоруссии Александр Лукашенко много лет женат на Галине Лукашенко (Желнерович – девичья фамилия), которая училась с ним в одной школе.
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