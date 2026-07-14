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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жителей Новоалтайска и Первомайского района предупредили о плановом отключении газа

Жителей Новоалтайска и Первомайского района предупредили о плановом отключении газа

На время проведения работ будет временно прекращена подача газа по газопроводу высокого давления Жителям Новоалтайска и нескольких населенных пунктов Первомайского района предстоит почти на сутки остаться без газа.

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