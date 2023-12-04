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В Нью-Йорке могут запретить дипфейки сексуального характера

В Нью-Йорке могут запретить дипфейки сексуального характера

Законопроект об уголовной ответственности за распространение отредактированных изображений такого типа внесен в конгресс штатаДипфейк — собирательное название методов манипулирования изображениями и видео, которые позволяют создавать убедительные кадры с лицом одного человека, но телом и мимикой другого.

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