В Нью-Йорке могут запретить дипфейки сексуального характера

Законопроект об уголовной ответственности за распространение отредактированных изображений такого типа внесен в конгресс штатаДипфейк — собирательное название методов манипулирования изображениями и видео, которые позволяют создавать убедительные кадры с лицом одного человека, но телом и мимикой другого.
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