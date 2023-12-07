БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Я бы этим сукам газ продал ! Но по американской цене ! Отныне и навсегда ! Зачем нам делать Европу конкурентнее и бог...Европа обречена н...
  • Вовладар Даров
    Елбасы это ругательство?Нагрянули ревизор...
  • Владимир Байден
    Больше, больше цветов и букетов разных , незалежной стране 404Зеленского отключ...

Россия убедительно вернулась на Ближний Восток

Россия убедительно вернулась на Ближний Восток

Визит Путина на Ближний Восток вызовет зависть на Западе @ Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/REUTERS Tекст: Андрей Резчиков В ходе визита на Ближний Восток Владимиру Путину были оказаны самые высокие почести.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх