Россия убедительно вернулась на Ближний Восток

Визит Путина на Ближний Восток вызовет зависть на Западе @ Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/REUTERS Tекст: Андрей Резчиков В ходе визита на Ближний Восток Владимиру Путину были оказаны самые высокие почести.
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