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Астон-Риз пройдет просмотр в «Каролине». У форварда 10 шайб и 163 хита в 77 играх за «Торонто» в прошлом сезоне

29-летний игрок присоединится к команде в тренировочном лагере.  В прошлом сезоне Астон-Риз выступал за «Торонто» и обновил личный рекорд по голам за сезон, всего набрав 14 (10+4) очков в 77 играх регулярного чемпионата.

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